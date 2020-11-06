حمادة أنور: الأهلي أفضل مع موسيماني من فترة فايلر

أشاد حماده أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمستوى الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي تولى المهمة حديثًا.
وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال أنور :"الأهلي مع موسيماني يقدم كرة قدم أفضل من تلك التي قدمها مع مدربه السابق رينيه فايلر".
وأضاف حماده أنور :"أعتقد أن الأهلي حاليًا أفضل مع موسيماني، هذه وجهة نظري، وفي الزمالك باتشيكو يسير على خطى كارتيرون، نتائجه أفضل، لكن الفرنسي حقق بطولات".
وقال عضو إدارة الزمالك :"في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيمتلك كل فريق لاعبين على أعلى مستوى على كافة الأصعدة، سواء فنيًا أو فيما يتعلق بالشخصية، لكن نتمنى عدم الخروج عن النص".
ويستضيف استاد برج العرب في الإسكندرية النهائي الاستثنائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
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