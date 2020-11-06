سموحة يدعم خطوطه بالوادي وأشرف والرفاعي

نجح مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة محمد فرج عامر، فى التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الكبير الوادى فى صفقة انتقال حر. كما تعاقد مع احمد الرفاعي ظهير ايسر فريق الشباب لدعم دفاعات سموحه. وفى السياق ذاته، نجح سموحه فى الحصول على خدمات محمد اشرف حارس مرمي المنتخب الاوليمبي ونادي المقاولين العرب. وكان وادي دجلة قد تعاقد مع المغربى عبد الكبير الوادي قادمًا من اتحاد طنجة لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

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