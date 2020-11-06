تنس طاولة المنيا يستعد للدوري الممتاز "أ" بصفقة جديدة والإبقاء على لاعبين آخرين

يستعد فريق تنس الطاولة بنادي المنيا للمشاركة بالدوري الممتاز "أ"، بعد أن تمكن لاعبو الفريق من إنهاء الموسم الماضي في مركز متقدم محتلين المركز التاسع من بين 24 فريقًا.

وأعلن المدير الفني للفريق بقيادة سيد موسى عن التعاقد مع اللاعب عبد الرحمن اشرف محمد قادمًا من نادي استاد المنصورة ، مع استمرار التعاقد مع اللاعبين عبد الله شريف إسماعيل ، ومحمد يحيي ابراهيم .

أكد موسى أنه يسعى هذا العام لتحقيق مركز متقدم في ترتيب المجموعة بالدوري، خاصة أنه يمتلك لاعبين مميزين قادرين على تحقيق الانتصارات. ويقود فريق تنس طاولة المنيا خلال هذا الموسم، سيد موسى مديرا فنيا، محمود خليل المدير الادارى، تحت إشراف ا.نور مدكور عضو مجلس الإدارة.