ما فعله لا يُصدق .. أوباميانج يتغزل في محمد النني

أشاد الجابوني بير إيريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي ، بالنجم المصري محمد النني زميله بالفريق ، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الأخير مع الجانرز.

وقال أوباميانج : " محمد النني قدم أداءًا راع في وسط الملعب ، أعتقد خروجه على سبيل الإعارة أعطاه مزيدًا من الخبرة ".

وتابع: " انه يلعب بشكل لا يصدق ، لا أعرف لو كنتم شاهدتم الفيديو الذي يركض فيه في نهاية المباراة، لا أدري كيف فعل ذلك".

وأختتم : " إنه فتى مرح، وأعتقد أننا متشابهان، كلانا يبتسم طوال الوقت ويمتلك روحا إيجابية، ولذا فإن الوضع يكون مرحا عندما نكون سويا، نضحك كثيرا ، ومن الرائع التواجد معًا".

يذكر أن محمد النني قد ساهم في إنتصار فريقه على نادي مانشستر يونايتد بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي