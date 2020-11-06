أول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ونجح محمد صلاح في معادلة عدد أهداف جيرارد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفًا في مرمى أتالانتا بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم، الثلاثاء الماضي.
وأصبح الثنائي في قمة ترتيب هدافي ليفربول بالبطولة القارية برصيد 21 هدفًا، وأمام محمد صلاح فرصة كبيرة لتخطي هذا العدد من الأهداف وينفرد بالصدارة.
وقال جيرارد في تصريحاته عبر صحيفة هيرلاد الإسكتلندية : " الأرقام خلقت ليتم تحطيمها، أنا سعيد بمحمد صلاح كونه استطاع أن يتساوى مع أهدافي في دوري أبطال أوروبا ".
واختتم : " أتمنى أن يواصل على هذا الأداء وتخطي المزيد من الأرقام القياسية وأتوقع أنه سيكسر رقمي في القريب العاجل فالموضوع مسألة وقت".
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