أول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

ونجح محمد صلاح في معادلة عدد أهداف جيرارد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفًا في مرمى أتالانتا بالمباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم، الثلاثاء الماضي.

وأصبح الثنائي في قمة ترتيب هدافي ليفربول بالبطولة القارية برصيد 21 هدفًا، وأمام محمد صلاح فرصة كبيرة لتخطي هذا العدد من الأهداف وينفرد بالصدارة.