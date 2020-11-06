العقل المفكر .. إبراهيم سعيد يشيد بأداء أشرف بن شرقي في مباراة الرجاء

وقال إبراهيم سعيد عبر برنامج البريمو على قناة TEN : " أشرف بن شرقي لاعب رائع فهو العقل المفكر لنادي الزمالك وقدم أداء متميز في مباراة الرجاء".
وتابع: " فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق في هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف".
وأختتم : " أحمد عيد الظهير الأيمن كان بعيد عن مستواه والمباراة كانت كبيرة عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته في هذه المباراة".
يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة النادي الأهلي ، بعد فوزه على فريق الرجاء بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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