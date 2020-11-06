كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

كشف كريم ذكري لاعب نادي الزمالك السابق عن سر تفوق الفريق الأبيض هذا الموسم ، وذلك بعد إستطاعته للوصول لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية : " باتشيكو اجاد في التعامل الفني خلال مواجهة الرجاء المغربي".

وتابع : " أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو يصنعون الفارق للزمالك بشكل كبير أمام أي فريق ".

واختتم : " الدفاع هو سر قوة الزمالك هذا الموسم ، حيث من الصعب دخول هدف في مرمى الفريق ، والزمالك يتمتع حاليا بمرونة تكتيكية كبيرة".

يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة النادي الأهلي، بعد فوزه على فريق الرجاء بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.