كريم ذكري يكشف سر تفوق الزمالك هذا الموسم

وقال لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية : " باتشيكو اجاد في التعامل الفني خلال مواجهة الرجاء المغربي".
وتابع : " أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو يصنعون الفارق للزمالك بشكل كبير أمام أي فريق ".
واختتم : " الدفاع هو سر قوة الزمالك هذا الموسم ، حيث من الصعب دخول هدف في مرمى الفريق ، والزمالك يتمتع حاليا بمرونة تكتيكية كبيرة".
يذكر أن نادي الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لملاقاة النادي الأهلي، بعد فوزه على فريق الرجاء بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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