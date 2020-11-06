منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة البرازيلي جاستين سيرينو لاعب نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي مشيرًا إلى عدم معرفته عن الأجنبي الذي سيرحل لانضمام اللاعب بدلًا منه.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على أون سبورت: "سيرينو وافق على الانضمام للأهلي بشكل رسمي ولكن المسألة الآن في المقابل المادي فقط والمفاوضات مازالت مستمرة".

وتابع: "ولكن منعرفش مين هيمشي حتى الآن من الأجانب من أجل إفساح المجال لانضمام اللاعب بدلًا منه".

وكان شوبير قد نفى حقيقة دخول محمد مجدي قفشة وحسين الشحات في صفقة تبادلية مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي من أجل انضمام اللاعب البرازيلي للفريق.