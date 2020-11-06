وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على أون سبورت: " الزمالك دخل في مفاوضات للتعاقد مع كريم العراقي، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ما يثير الغموض حول مصير التونسي حمزة المثلوثي".
وتابع: " الزمالك كان حسم اتفاقه بشكل كبير مع التونسي حمزة المثلوثي، الذي كان ينتظر قيده في صفوف الزمالك مع انطلاق الموسم الجديد، لكن المفاوضات هدأت بين الطرفين".
وأختتم : " مصير اللاعب أصبح غامضا، وقد يتكرر سيناريو الأنجولي آري بابل، الذي تراجع الزمالك عن ضمه، وانتقل في النهاية لصفوف الإسماعيلي".
وكان التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي قد انتقل إلى نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد في صفقة إنتقال حر وفقًا لتقارير تونسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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