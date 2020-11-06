شوبير : الزمالك يقترب من ضم ظهير المصري .. والمثلوثي قد يواجه مصير بابل

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك قد اقترب من ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لـ نادي المصري البورسعيدي ، مشيرًا إلى التونسي حمزة المثلوثي يواجه مصير الأنجولي بابل بعدم إتمام الصفقة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على أون سبورت: " الزمالك دخل في مفاوضات للتعاقد مع كريم العراقي، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ما يثير الغموض حول مصير التونسي حمزة المثلوثي".

وتابع: " الزمالك كان حسم اتفاقه بشكل كبير مع التونسي حمزة المثلوثي، الذي كان ينتظر قيده في صفوف الزمالك مع انطلاق الموسم الجديد، لكن المفاوضات هدأت بين الطرفين".

وأختتم : " مصير اللاعب أصبح غامضا، وقد يتكرر سيناريو الأنجولي آري بابل، الذي تراجع الزمالك عن ضمه، وانتقل في النهاية لصفوف الإسماعيلي".

وكان التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي قد انتقل إلى نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد في صفقة إنتقال حر وفقًا لتقارير تونسية.