وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية عبر أون سبورت : " هناك إتصالات مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ وأمير توفيق ولكن الأمور لم تحسم حتى الآن".
وتابع : " اللاعبان على مستوى عالي ، لكن أعتقد استمرار صالح جمعة مع الفريق بينما أحمد الشيخ لا أعلم حتى الآن ".
واختتم : " تولي حسام عاشور لشارة القيادة بالفريق ؟ هذا الأمر يخص الجهاز الفني وهو الذي يقرر سواء سيعطيها للاعب أم لغيره".
يذكر أن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد أعلن تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن قيادة الفريق ، بجانب إبرام العديد من الصفقات أبرزها حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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