بدر بانون يعلن رسميا انضمامه للنادي الأهلي .. فيديو

أعلن بدر بانون، مدافع الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، انتقاله إلى النادي الأهلي، بعد نهاية مشوار الفريق الأخضر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد بانون في تصريح لبرنامج “جمهور الثالثة ” الذي يبث على قناة “أون تايم” ، انضمامه إلى الأهلي في الموسم المقبل، إذ رد على سؤال كونه سيلعب للفريق الأحمر الموسم القادم، ليرد بانون بـ”إن شاء الله”.

فيما أكدت تقارير صحفية مغربية أن بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي لن ينضم للمنتخب المغربي بسبب إجراءات انتقاله للأهلي ، خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال موقع البطولة المغربي: "إن اللاعب تم استبعاده من قائمة المنتخب المغربي بسبب انشغاله في إنهاء إجراءات انتقاله للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة". وتابع: "اللاعب سيعود لمصر يوم الأربعاء القادم من أجل الانضمام لتدريبات النادي الأهلي والاستعداد لخوض المباريات مع الفريق". واختتمت: "اللاعب قد وقع بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأهلي يوم الثلاثاء كما اجتاز الفحص الطبي بنجاح". وكان وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قد أعلن صباح اليوم قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة إفريقيا الوسطى في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2021.

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