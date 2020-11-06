أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. ...

ينشر دوت الخليج أبرز الأخبار العالمية والمحلية والعربية والإفريقية ، والتي جاءت على مدار اليوم الجمعة ، على النحو التالي.



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة البرازيلي جاستين سيرينو لاعب نادي صن دوانز الجنوب إفريقي، على الانتقال إلى النادي الأهلي مشيرًا إلى عدم معرفته عن الأجنبي الذي سيرحل لانضمام اللاعب بدلًا منه.

أكدت تقارير صحفية مغربية أن بدر بانون لاعب نادي الرجاء البيضاوي لن ينضم للمنتخب المغربي بسبب إجراءات انتقاله للأهلي ، خلال فترة الانتقالات الجارية.

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن حقيقة انضمام الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا النادي الأهلي من الإنضمام للفريق بجانب موقف حسام عاشور من شارة القيادة.