الدوري السعودي.. الهلال يبحث عن الصدارة أمام الاتفاق

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره الاتفاق، اليوم، الجمعة في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي.
ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري السعودي مؤقتا من الفتح.
في المقابل يطمح فريق الاتفاق بقيادة نجمه المغربي وليد أزارو في انتزاع الفوز من الزعيم أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.
ويحتل الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط خلف الفتح المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السادس بـ 6 نقاط.
َويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، ضمك مع الفيصلي، الباطن مع أبها، الاتحاد مع التعاون.
وتقام مباريات الدوري السعودي بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
يذكر أن فريق الهلال هو حامل النسخة الماضية من مسابقة الدوري السعودي 2019 - 2020.
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