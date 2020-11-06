الدوري السعودي.. حجازي في مهمة جديدة مع اتحاد جدة أمام التعاون

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره التعاون السعودي، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق اتحاد جدة بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي لمواصلة انتفاضته في الدوري السعودي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

كان فريق اتحاد جدة تغلب على الأهلي 2 - 0 ، في الديربي الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، والتي شهدت الظهور الأول لـ حجازي مع النمور.

وانضم أحمد حجازي إلى اتحاد جدة مؤخرا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من وست بروميتش الإنجليزي.

في المقابل يطمح التعاون في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام القادسية بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ومن المقرر أن يغيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون عن مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويحتل اتحاد جدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الـ 11.