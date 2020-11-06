الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

تجددت رغبة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التعاقد مع حارس مرمي أخر يملك خبرات دولية وشارك كثيرًا؛ خاصة أن اثنائي علي لطفي ومصطفي شوبير بحاجه الي فترات طويلة للوصول لتلك المرحلة.
وظهرت الأزمة بوضوح في مركز حراسة المرمي حين تعرض محمد الشناوي للإصابة ولم يكن علي لطفي في ذات المستوي بينما يحتاج مصطفي شوبير للخروج علي سبيل الإعارة ليحصل علي الخبرات اللازمة ويكون حارس مرمي الأهلي في السنوات المقبلة.
ويبرز في الصورة ثلاث حراس مرمي هم محمد بسام طلائع الجيش واحمد السعدني حرس الحدود والمهدي سليمان حارس بيراميدز.
وتدور هناك مناقشات للاستقرار علي أحدهم وإن كان الأقرب للصورة هو المهدي سليمان رغم إستحالة التعامل مع إدارة ناديه حيث يري مسئولي القلعة الحمراء أن هدفهم الرئيسي هو مطارد صفقات الاهلي بعد ضم رمضان صبحي وأحمد فتحي.
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