غياب الجماهير.. كاف يعلن البروتوكول الصحي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" عن البروتوكول الصحي، قبل استئناف مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الكاف في بيان له عبر موقعه الرسمي، أنه تم إبلاغ الاتحاد بالبروكول الصحي والإشاردات قبل استئناف التصفيات والتي جاءت على النحو التالي:

- تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور.

- الآلية الجديدة لمراقبة الاعتمادات والمناطق الجديدة للاعتمادات.

- الاختلاف بين المباريات القادمة والسابقة.

- ضرورة أن يكون لدى كل اتحاد عضو خطة أمن وسلامة محكمة قبل الاستئناف الفعال للمباريات الرسمية.

وتابع بيان الكاف:" بهذه المناسبة، أعاد CAF تحديد مهام مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط. وقال دكتور كريستيان إيميروا ، مدير إدارة الأمن والسلامة".

وأضاف البيان:" "هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا ، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب. من هنا شعرنا بالحاجة إلى توجيه جميع مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين وكذلك مسؤولي CAF المعينين للأمن والسلامة على أفضل الممارسات في ظل هذه الظروف. تكتسب حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة أهمية كبيرة في عملياتنا. نحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة ".

وتابع:" سيتلقى مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين بروتوكولًا مفصلًا خاصًا بكل مباراة ، ليقوم بإرشادهم خلال المراحل المختلفة لتنظيم المباريات الدولية والمقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020".

وأشار البيان إلى أنه منذ إنشاء إدارة CAF للسلامة والأمن في فبراير 2019 ، عمل CAF بشكل وثيق مع مسؤولي الأمن في الاتحادات الأعضاء من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والتدريب ؛ وعقد جلسات بناء القدرات وفقًا لأهداف المنظمة والتي تشمل وضع عمليات الأمن والسلامة أثناء مباريات كرة القدم كأولوية قصوى لعملها".