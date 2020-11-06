مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة الموافق 6-11-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي " دوري محمد بن سلمان ".

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي:

ضمك - الفيصلي، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الهلال - الاتفاق، الرابعة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الباطن - أبها، الخامسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.

اتحاد جدة - الاتفاق، السابعة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الإنجليزي:

برايتون - بيرنلي، السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

ساوثهامبتون - نيوكاسل، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني:

إلتشي - سيلتا فيجو، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الإيطالي:

ساسولو - أودينيزي، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني:

فيردر بريمن - كولن، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية"

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج - مارسيليا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6.