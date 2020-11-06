ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي:
ضمك - الفيصلي، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 3.
الهلال - الاتفاق، الرابعة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الباطن - أبها، الخامسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.
اتحاد جدة - الاتفاق، السابعة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
الدوري الإنجليزي:
برايتون - بيرنلي، السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
ساوثهامبتون - نيوكاسل، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري الإسباني:
إلتشي - سيلتا فيجو، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
الدوري الإيطالي:
ساسولو - أودينيزي، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.
الدوري الألماني:
فيردر بريمن - كولن، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1 " الفرنسية"
الدوري الفرنسي:
ستراسبورج - مارسيليا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورتس 6.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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