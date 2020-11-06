المنتخب الأوليمبي يختتم معسكره التدريبي اليوم

يختتم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب اليوم الجمعة معسكره المفتوح بمران على الملعب الفرعي باستاد القاهره.

وقرر شوقى غريب منح لاعبي أوليمبى الفراعنة راحة غدا السبت على أن ينطلق المعسكر المغلق الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب المدير الفني، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و 17 نوفمبر ضمن برنامج الاعداد لنهائيات دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

وواصل المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح علي ملاعب استاد القاهرة استعدادا للمباراتين.

وتحدث شوقي غريب مع اللاعبين عن المباراتين القادمتين، خاصة مواجهة كوريا الجنوبية، حيث أكد إنها مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية العالية وهو ماظهر في بطولة آسيا التي فاز بها الفريق الكوري.

وكان اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة قد حرص علي حضور جزء من المران وأثنى على الفريق الذي أسعد الجماهير المصرية في بطولة افريقيا الأخيرة.