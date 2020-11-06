أبرزهم عثمان ديمبلي.. 5 لاعبين على أعتاب مغادرة برشلونة في الشتاء

كشف تقرير صحفي إسباني، عن أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي ومارتن برايثوايت وجونيور فيربو وكارليس إلينيا مرشحون لمغادرة برشلونة خلال الشتاء المقبل.

وأضافت الصحيفة أن كومان المدير الفني لفريق برشلونة غير مقتنع بإمكانيات هؤلاء بدليل عدم اعتماده عليهم كثيرا في المباريات المقبلة، باستثناء عثمان ديمبلي.

وتابعت الصحيفة، أن سبب اقتراب عثمان ديمبلي من الرحيل عن صفوف برشلونة في الشتاء رغم اعتماد برشلونة، هو اقتراب انتهاء عقده مع الفريق.

وأشارت الصحيفة،إلى أن كلا من يوفنتوس ومانشستر يونايتد مهتمان بشأن اللاعب، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة في صيف 2022، ولم يتوصل اللاعب مع اتفاق مع النادي حتى الآن بشأن تجديد عقده.