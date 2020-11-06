فرج عامر يطالب اتحاد الكرة بحق سموحة في المشاركة بالبطولة العربية

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة ، اتحاد الكرة بحق الفريق في المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية 2020 - 2021.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": أرسلنا اليوم خطابا إلي اللجنة الخماسية في اتحاد كرة القدم نحفظ حقنا في لعب البطولة العربية لأننا الخامس في الدوري العام ولا يمكن تجاهل هذا الترتيب في حقنا في لعب البطولة العربية".
وتابع:" سموحة نادي جماهيري ويضم ١٢٥ الف أسرة مصرية ولا ننسى زحف جماهير سموحة خلف فريقها في نهائي كأس مصر عام ٢٠١٨ واعدادها الضخمةً التي أذهلت الجميع والتي شاهدت سلب حق فريقها من الفوز بكأس مصر في ذلك اليوم كما حدث في استاد القاهرة في نهائي كأس موسم ٢٠١٤.
يذكر أن النسخة الحالية شهدت مشاركة الإسماعيلي والاتحاد السكندري من مصر.
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