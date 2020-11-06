انطلاق معسكر مفتوح لمنتخبي الكرة النسائية.. غدا

ينطلق غدا السبت المعسكر المفتوح لمنتخبي مصر الأول، وتحت 20 سنة للكرة للنسائية، تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني.
وسيسمح لكافة وسائل الإعلام بحضور المران الأول للمنتخبين، في تمام السادسة والنصف من مساء السبت، بملعب دار ضباط حرس الحدود بطريق السويس بالكيلو 4.5.
ومن المقرر أن يشهد المعسكر استدعاء 74 لاعبة لانتقاء افضل العناصر وتحديد القوام الأساسي، على أن يستمر المعسكر حتى يوم 30 نوفمبر الجاري، ويتخلله راحة كل أربعة أيام. .
وتضم قائمة منتخب الآنسات تحت 20 عامًا، 38 لاعبة من أندية، البطل الاوليمبى، ومركز شباب بشتيل، وكفر سعد، والمصرى القاهري ،والطيران، ووادى دجلة، ومركز شباب الأميرية، والمعادى و اليخت، والترام ومركز شباب البرجاية ( المنيا).
فيما تضم قائمة المنتخب الأول 36 لاعبة من أندية كفر سعد، والمعادى واليخت، والطيران، ووادى دجلة، ومركز شباب الأميرية والترام.
يأتي ذلك بالتنسيق مع مدربي الأندية، وتحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة القدم النسائية.
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