وزير الشباب: نتطلع لإنشاء مجمع يضم جميع الاتحادات الأفريقية الرياضية بمصر

عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الأفريقية وأصحاب المناصب لمناقشة عدد من الملفات الهامة وذلك بمقر الوزارة .

وحضر اللقاء ٤٥ من رؤساء الاتحادات الأفريقية وأصحاب المناصب وكذلك عدد من المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة والإعلاميين والصحفيين المهتمين بالشأن الرياضي.

وفي بداية اللقاء أشار الوزير إلى حرص الوزارة على استمرار تعاونها وتنسيقها المستمر مع مختلف الهيئات الرياضية الوطنية والافريقية وفى مقدمتها اتحاد الاتحادات الافريقية من أجل تعزيز دعم التواجد المصري في الرياضة الافريقية الأمر الذى انعكس على زيادة عدد مقار الاتحادات الأفريقية بجمهورية مصر العربية والتي زادت من 14 إلى 37 اتحاد.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة تأهيل كوادر وأجيال متعاقبة وكذلك تعزيز التآلف بين الاتحادات المصرية والاتحادات والإفريقية فى ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرتكزة على التقارب مع الأشقاء الأفارقة فى شتي المجالات فضلا عن الريادة التى تحظى بها المنظومة الرياضية المصريه على مستوى القارة الأفريقية فى شتي مجالات العمل الرياضي.

وفيما يتعلق بالدعم المتوقع من وزارة الشباب والرياضة لمقرات الاتحادات الافريقية المتواجدة بمصر في إطار التحديات التي تواجهها ، أكد الوزير الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة تبحث آليات زيادة الدعم الموجه لتلك المقرات مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة لا تدخر جهدا لدعم جميع المقرات المتواجدة بجمهورية مصر العربية.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى إنشاء مجمع بمصر يضم جميع الاتحادات الأفريقية مؤكدا على ضرورة التمسك بهذا الحلم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تبادل الخبرات من أجل الوصول إلى رؤية شاملة لدعم التواجد المستقبلي بشكل أكبر من الحالي في القارة الافريقية .

من جانبه أشاد اللواء أحمد ناصر ،رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، بدعم وزارة الشباب والرياضة الدائم لمقرات الاتحادات الإفريقية بجمهورية مصر العربية من خلال تعزيز التقارب المصري-الإفريقي من خلال الرياضة كقوة ناعمة.

وخلال كلمته ، أشار اللواء أحمد ناصر إلى أن هناك بعض الاتحادات ليس لها مقرات وأخرى لها مقرات الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود في هذا الشأن .كما أكد اللواء أحمد ناصر على ضرورة الحفاظ على الثروة الأفريقية من القادة المصريين في الاتحادات الإفريقية

وفيما يتعلق بعدد ممثلي مصر في الاتحادات الافريقية، ذكر اللواء أحمد ناصر أن عدد الممثلين المصريين في الاتحادات الأفريقية بلغ حوالي خمسين مصريا مشيدا بالدور الإيجابي والفعال لرؤساء وممثلي الاتحادات المصريين.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الدوري الثالث بين وزير الشباب والرياضة ورؤساء وأصحاب المناصب بالاتحادات الرياضية الافريقية.

واستمع الوزير إلي ما أدلي به عدد من روساء الاتحادات الافريقية دكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الافريقي للدراجات دكتورة حياة خطاب رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة جلوس والاستاذ إيهاب عيسوي نائب رئيس الاتحاد الافريقي للجمباز والاستاذة ميرفت حسنين عضو الاتحاد الافريقي للسلاح والدكتور عماد البناني امين عام الاوكسا.