منتخب الصالات يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر الإمارات

تغادر بعثة منتخب مصر الوطني لكرة الصالات برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة دولة الإمارات اليوم الجمعة عائدة إلى القاهرة بعد ختام المعسكر التدريبي. فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات علي نظيره الإماراتي فى المباراة الودية الاولى ثم كرر نفس الفوز بنتيجة 3 / 2 في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بالصالة المغطاة بنادي البطائح بمدينة دبي في ختام المعسكر المغلق لمنتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس العالم ليتوانيا 2021. جاءت أهداف المنتخب الوطني، عن طريق إسلام العقرب، ومصطفي عيد، وميزو. جرت المباراة بحضور عبد الملك الجاني رئيس لجنة كرة الصالات في الاتحاد الاماراتي، و محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح وعضو مجلس إدارة النادي، وخميس الشامسي المشرف علي المنتخبات، وأحمد كيوان مدير مكتب مجلس إدارة وأمانة السر بنادي البطائح. و قام محمد عبد الله رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، بتكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس بعثة المنتخب المصري

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