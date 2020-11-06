وزير الشباب يتفقد نادي الطيران.. ويشيد بتنوع الأنشطة والألعاب الرياضية بالنادى

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بنادي الطيران بمصر الجديدة برفقة مجلس إدارة النادي برئاسة هشام الشورى، ووسط تواجد مكثف من قبل أعضاء النادي.

شملت جولة الوزير تفقد مجمع حمامات السباحة، وملاعب كرة اليد والسلة والطائرة، وملاعب التنس الأرضي، وملاعب كرة القدم، والإسكواش، ومشروع تطوير الملعب القانوني، والمبنى الإداري.

وقال وزير الشباب والرياضة -خلال لقاؤه مع مجلس إدارة نادي الطيران- :"ننظر إلى المؤسسات الرياضية ليس فقط من المنظور الرياضي، وإنما أيضًا من منظور تربوي، والعمل على التنشئة الوطنية للنشء والشباب من خلال الأنشطة والبرامج المختلفة".

وأشاد الوزير على حسن إدارة نادي الطيران، ورؤية مجلس الإدارة تجاه التوسع في نشر أفرع للنادي، و التناغم بين مجلس إدارة النادي والأعضاء بما يساهم في تحقيق النجاح للنادي، وتميز أنشتطه وبرامجه، وتنوع الألعاب الرياضية به، متمنيًا التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، رحب رئيس نادي الطيران بزيارة وزير الشباب والرياضة للنادي، ودعمه الدائم لجميع الأندية ومراكز الشباب، ومنها دعم النادي في إنشاء ملعب قانوني وملعب خماسي.

وعرض رئيس النادي مجهودات مجلس الإدارة تجاه تطوير نادي الطيران، وإنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرًا إلى مطلب النادي في إنشاء مجمع حمامات سباحة بالفرع الجديد بالتجمع، وهو ما تم الاتفاق على تنفيذه مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الطرح الاستثماري للمشروع.