حجازي أساسي.. موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره التعاون السعودي، اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون بـ الدوري السعودي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الاتحاد والتعاون في تمام السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية السعودية 3.

الاتحاد ضد التعاون:

ويسعى فريق اتحاد جدة بقيادة مدافعه المصري أحمد حجازي لمواصلة انتفاضته في الدوري السعودي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري.

كان فريق اتحاد جدة تغلب على الأهلي 2 - 0 ، في الديربي الذي جمع الفريقين في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، والتي شهدت الظهور الأول لـ حجازي مع النمور.

ومن المتوقع أن يشارك أحمد حجازي بشكل أساسي بعد مباراة اليوم، بعد تألقه أمام أهلي جدة.

في المقابل يطمح التعاون في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام القادسية بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

ويغيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون عن مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ترتيب الاتحاد والتعاون:

ويحتل اتحاد جدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز الـ 11.

مباريات آخرى بـ الدوري السعودي:

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، ضمك مع الفيصلي، الهلال مع الاتفاق، الباطن مع أبها.