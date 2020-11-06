الونش يعطل إعلان قائمة البدري المنضمين للمنتخب

وكان حسام البدرى قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين من جميع الأندية باستثناء الزمالك الذى خاض لقاء قوى أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي المقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجارى بإستاد برج العرب .
وشارك الونش فى اللقاء القوى وقدم أداء رائع أمام بطل الدوري المغربي بفضل التقويات العضلية والبرنامج التأهيلي المكثف الذى خضع له رفقة الجهاز الطبى الكف بقيادة الدكتور محمد أسامة .
ومن المتوقع أن يضم البدري لقائمة المنتخب من الزمالك كلا من الحارس المخضرم محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وعبدالله جمعة فى حال عدم سلامة الونش .
يعلن اليوم الجمعة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن اسماء لاعبي الزمالك للانضمام إلى المعسكر المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى أسباب استدعاء العديد من اللاعبين فى الأندية بالدورى الممتاز فى المعسكر التدريبي استعدادا لملاقاة منتخب توجو.
ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدرى نظيره منتخب توجو خلال يومي 14 و17 نوفمبر الجاري فى القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وقال البدرى خلال المؤتمر الصحفي إن جهاز المنتخب حريص على تجهيز البديل من عناصر الدورى المحلي حال تعرض أى لاعب للإصابة، مشيرا إلى أن الظروف التى يمر بها المنتخب لم يشهدها تاريخ الكرة فى مصر.
وشدد مدرب الفراعنة الكبار على أنه الجهاز الفنى قرر ضم مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك إلى المعسكر التدريبي قبل ظهوره بشكل لافت فى مباراة الإياب أمام الرجاء وإحرازه هدفين فى مرمى الفريق المغربي.
ولفت حسام البدرى إلى أن قدرات مصطفى محمد مهاجم الزمالك عالية جدا ولكن هدف الجهاز الفني هو رفع قدراته، قائلا: "أعتقد أن تصريحاتى رفعت من مستواه بشكل كبير".
وأشار حسام البدرى إلى أن ضغط المباريات فى الكرة المصرية كان كبيرا للغاية فى الفترة الماضية، مشددا على أنه يراهن على رغبة اللاعبين فى التغلب على الإجهاد وأن الفوز فى مواجهتى توجو هو سبيل الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، متمنيا أن يعود لاعبو الأهلي والزمالك لأنديتهم دون حدوث أى إصابات.
وأكد البدرى أنه سيتم الإعلان عن قائمة الزمالك اليوم الجمعة، موجها التحية للاعبي الزمالك خاصة بعد مشاركة أكثر لاعب وهو مصاب فى لقاء الرجاء المغربى أمس الخميس والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نهائي دوري الأبطال.
وأضاف حسام البدرى أن نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر مشيدًا بالروح المعنوية العالية للاعبي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن سبب استبعاد أحمد فتحي ظهير الأهلي المنضم حديثا إلى فريق بيراميدز فني، منوها إلى احتمالية انضمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى صفوف منتخب مصر فى الفترة المقبلة من أجل تعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.
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