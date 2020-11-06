الونش يعطل إعلان قائمة البدري المنضمين للمنتخب

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري معرفة مصير محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بشأن إصابته بقطع جزئى فى غضروف الركبة من عدمه لإعلان أسماء نجوم الفريق الأبيض المنضمين للفراعنة فى موقعتي توجو القادمتين.

وكان حسام البدرى قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين من جميع الأندية باستثناء الزمالك الذى خاض لقاء قوى أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي المقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجارى بإستاد برج العرب .

وشارك الونش فى اللقاء القوى وقدم أداء رائع أمام بطل الدوري المغربي بفضل التقويات العضلية والبرنامج التأهيلي المكثف الذى خضع له رفقة الجهاز الطبى الكف بقيادة الدكتور محمد أسامة .

ومن المتوقع أن يضم البدري لقائمة المنتخب من الزمالك كلا من الحارس المخضرم محمد أبوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وعبدالله جمعة فى حال عدم سلامة الونش .

يعلن اليوم الجمعة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن اسماء لاعبي الزمالك للانضمام إلى المعسكر المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى أسباب استدعاء العديد من اللاعبين فى الأندية بالدورى الممتاز فى المعسكر التدريبي استعدادا لملاقاة منتخب توجو.

ويواجه منتخب مصر بقيادة حسام البدرى نظيره منتخب توجو خلال يومي 14 و17 نوفمبر الجاري فى القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال البدرى خلال المؤتمر الصحفي إن جهاز المنتخب حريص على تجهيز البديل من عناصر الدورى المحلي حال تعرض أى لاعب للإصابة، مشيرا إلى أن الظروف التى يمر بها المنتخب لم يشهدها تاريخ الكرة فى مصر.