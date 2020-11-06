بعد السقوط أمام الزمالك.. الرجاء المغربي يكشف حقيقة استقالة جمال السلامي

كشف نادي الرجاء المغربي حقيقة استقالة جمال السلامي المدير الفني للفريق، بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور النصف النهائي أمام الزمالك.

وخسر الرجاء أمام الزمالك بهدف دون رد في مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، و 3 - 1 إيابا على ستاد القاهرة الدولي.

وقال مصدر بنادي الرجاء في تصريحات لصحيفة " لو 360 سبورت المغربية"، أن إدارة النادي لم تتلق أي طلب استقالة من جمال السلامي، بعد وداع دوري الأبطال.

وأضاف المصدر، أن السلامي تحدث مع اللاعبين بشكل طبيعي عقب مباراة الإياب أمام الزمالك، وهنأهم على الأداء الكبير، ولم يشر إلى الاستقالة أو ما شابهها".

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.