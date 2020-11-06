شاهد| بن شرقي يشارك جمهوره بصورة من المغرب

نشر لاعب نادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي صورة جديدة لة من المغرب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وحازت الصورة علي اعجاب متابعية و جاءت التعليقات كالآتي: "بطل الأبطال ، الأسطورة ، ربنا يوفقك".
وكانت قد أشادت صحيفة " البطولة"المغربية، بالروح الرياضية لـ أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك عقب انتهاء الأبيض والرجاء، يوم الأربعاء الماضي ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وودع الرجاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و3 - 1 وإيابا.
وقالت الصحيفة المغربية، إن أشرف بن شرقي وعبد الإله الحافيظي لاعب الرجاء مثال يحتذى به في الروح الرياضية، بعدما خطف الثنائي الأضواء بعد صافرة نهاية مباراة الزمالك والرجاء.
وأضافت الصحيفة أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي توجه صوب مايسترو الرجاء عبد الإله الحافيظى عقب مباراة المباراة وتبادلا التحية والعناق في مثال يحتذي به للروح الرياضية العالية.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وكانت قد أشادت صحيفة " البطولة"المغربية، بالروح الرياضية لـ أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك عقب انتهاء الأبيض والرجاء، يوم الأربعاء الماضي ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وودع الرجاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و3 - 1 وإيابا.
وقالت الصحيفة المغربية، إن أشرف بن شرقي وعبد الإله الحافيظي لاعب الرجاء مثال يحتذى به في الروح الرياضية، بعدما خطف الثنائي الأضواء بعد صافرة نهاية مباراة الزمالك والرجاء.
وأضافت الصحيفة أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي توجه صوب مايسترو الرجاء عبد الإله الحافيظى عقب مباراة المباراة وتبادلا التحية والعناق في مثال يحتذي به للروح الرياضية العالية.
يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
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