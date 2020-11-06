حقيقة استقالة لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد.. اتحاد الكرة يوضح

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة استقالة لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية برئاسة وجيه أحمد بعد انتهاء بطولة الدورى الممتاز.

كان المهندس حسام الزناتي تقدم باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات عقب ختام منافسات المسابقة المحلية وتتويج النادى الأهلى ببطولة الدورى الممتاز.

قال المصدر ذاته أنه لا صحة على الاطلاق لتقديم لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية الاستقالة إلى اللجنة الخماسية المؤقتة في الاتحاد.

أضاف: لجنة الحكام فى الوقت الراهن لديها ارتباطات محلية تتضمن تعيين قضاة الملاعب لإدارة تصفيات دورى القسم الرابع.

شدد على أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية تشرف فى الوقت الحالة على إجراء اختبارات الكشف الطبي لقضاة الملاعب واختبارات اللياقة البدنية الوارنر تيست استعدادا للمسابقات المحلية فى الموسم الجديد.

أشار إلى أن الاتجاه داخل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تجديد الثقة تلقائيا فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد من أجل استكمال كافة المهام المكلفة بها.

لفت إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية نالت ثقة مسؤولى الجبلاية نظرا لقلة الأزمات التى أثيرت فى الموسم المنقضى وقيامها بكافة المهام التي تم تكليفها بها إلى جانب الاستقرار من ناحية صرف المستحقات المالية الخاصة بقضاة الملاعب عن المواسم الماضية.