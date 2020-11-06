شارك أبطال الزمالك رجال ببطولة الجمهورية للكاراتيه (كوميتيه) وحققوا نتائج مميزة. و أقيمت البطولة على ملاعب نادي طلائع الجيش. وجاءت النتائج كالتالي :- حصل على الميداليه الذهبية اللاعب عبدالله هشام مصطفى وزن 67 كجم. وحصد الميدالية البرونزية اللاعب عمر سيد فاروق وزن 67 كجم واللاعب باسل حشاد وزن 67 كجم وحصل على المركز الخامس اللاعب إسلام محمد علي ميزان 67 كجم. من جانبه قال جمعة سلامة رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي إن اللاعبين نافسوا بقوة في البطولة وحققوا نتائج طيبة. ويقود تدريب الفريق رغيد صالح و عبد الكريم خليفة والمدير الإداري محمد جمال و أشرف عبدالله ومحمود جاويش إداريين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال الزمالك يحققون نتائج مميزة فى بطولة الجمهورية للكاراتيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.