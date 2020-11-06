ستظل في قلوبنا.. جماهير الرجاء تودع بدر بانون بعد انضمامه إلى الأهلي.. شاهد

ودعت جماهير الرجاء المغربي على مواقع التواصل الإجتماعي بدر بانون مدافع الفريق، بعد انضمامه إلى النادي الأهلي.

كان بدر بانون أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه سينضم إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل " 2020 - 2021".

وسادت حالة من الحزن على الجماهير الرجاء المغربي بعد إعلان اللاعب انتقاله إلى النادي الأهلي :" حيث كتب متابعة:" هتوحشنا بزااف الله يسهل عليك وترجع عندنا مرة اخرى ".

فيما كتب مشجع آخر:" مسيرة موفقة ستظل في قلوب الرجوين إلى الأبد".

وعلق أحد المشجعين:" ربنا يوفقك يا بطل صراحة راك ديما فالقلب،عمرنا ما هنساك وستظل في قلوب جماهير الرجاء إلى الأبد".

وقال آخر:" الشكر لما قدمته لفريق الرجاء و المغاربة ككل.. هكذا هو اللاعب يمر بإيجابيات وسلبيات، على كل حال قدمت الكثير" .

وودع فريق الرجاء المغربي مسابقة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.