أوباما يستعين بأغنية هاني شاكر للرد على مروجي شائعة تمرده على الزمالك

استعان يوسف أوباما نجم الزمالك بالفنان الكبير هاني شاكر، للرد على شائعة تمرده لعدم تعديل عقده ورفضه المشاركة فى مباراة الرجاء المغربي الأخيرة .

ونشر يوسف أوباما صورة للعنوان الذى يتهمه بالتمرد من قبل إحدى الصحف المستقلة عبر حسابه على إنستجرام بإيموشن ضحك ونشر مقطع لأغنية: "زملكاوي" للمطرب الكبير هاني شاكر .

وتفاعلت جماهير الزمالك مع أوباما مطالبين اللاعب بعدم التركيز فى الشائعات والتفرغ للتعافي من الإصابة التى أبعدته عن موقعة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للحاق بلقاء الأهلي التاريخي في نهائي البطولة القارية المقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويعد أوباما أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها باتشيكو المدير الفني للفريق في وسط الملعب المهاجم حيث نجح اللاعب الشاب في حجز مقعده مع الفريق الأبيض في وجود جميع المدربين الأجانب والوطنيين .

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويتأهل لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا .