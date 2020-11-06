عصام الحضري يوجه رسالة إلى من إحدى صالات الجيم

شارك عصام الحضري جمهوره، بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهر عصام الحضري مستعرضا عضلاته من أحد صالات الجيم.
وعلق علي الفيديو قائلا: «أجمل الناس هم.. أولئك الذين لا يعرفون المستحيل.. الذين يعتقدون أن كل شيء ممكن وسهل إذا ما توفرت الإرادة».
يذكر أن قال عصام الحضري إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.
وتابع "الحضري" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددًا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".
وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".
وختم حديثه قائلًا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرًا على التألق".
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