الهبوط يثير أزمة في الجبلاية.. حرس الحدود وطنطا يرسلان اعتراضا إلى الفيفا وٱخر موعد 11 نوفمبر

أرسل نادي حرس الحدود اعتراضا إلى اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على عدم المعاملة بالمثل فى ملف إلغاء الهبوط الصادر مؤخرا من الجبلاية.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن إلغاء الهبوط لأندية الدرجة الثانية والثالثة فقط استنادا إلى أن الموسم المنقضى استثنائى نظرا للتوقف الاجباري للمسابقات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود في تصريحات خاصة لصدى البلد :

نحن من أوائل الفرق اللى قدمت طلب المعاملة بالمثل فى إلغاء الهبوط لفرق القسم الاول.

تابع : حرس الحدود شجع نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي على الاعتراض وارسال اعتراض الجبلاية والفيفا شكوى بشأن ذلك الملف.

أضاف : الغاء الهبوط لأندية الدرجة الثانية والثالثة دون القسم الاول الصادر من جانب مسؤولى الجبلاية بعيد تماما عن العدالة والشفافية.

شدد على أن نادي حرس الحدود من أكثر الأندية التى تضررت كثيرا من قرار إلغاء الهبوط للقسم الثاني والثالث فى الموسم المنقضى.

لفت إلى أن مسؤولى الجبلاية قاموا بالرد على الاعتراض الذى أرسله نادي حرس الحدود وطنطا بأنه سوف يتم النظر فيه يوم ١١ نوفمبر الجارى.

أشار إلى أن يوم ١١ نوفمبر الجاري ٱخر يوم فى قيد لاعبي الأندية فى فترة الانتقالات الحالية ولن يتم اتخاذ أية قرارات بشأن الاعتراض على المعاملة بالمثل للفرق الهابطة من القسم الأول إلى دورى المظاليم ويبقى الوضع على ما هو عليه.