صحيفة إفريقية تفجر مفاجأة بشأن ضم حسين الشحات وأيمن أشرف لـ صن داونز

وذكرت صحيفة " soccer laduma" الجنوب إفريقية، أن صن داونز عرض على النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ضم حسين الشحات وأيمن أشرف مقابل 5 ملايين دولار.
وأضافت الصحيفة، أن صن داونز عرض صن داونز ما هو إلا خدعة من قبل النادي للضغط على إدارة الأهلي من أجل دفع 3 ملايين دولار مقابل ضم سيرينو مهاجم الفريق الجنوب إفريقي.
كانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية أن سيرينو وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي، لكن ما يمنع الصفقة من إتمامها هو نادي صن داونز الذي يتمسك بمزيد من المال.
يذكر أن عقد جاستون سيرينو يمتد مع نادي صن داونز جنوب الإفريقي حتى صيف 2025.
وشارك سيرينو مع صن داونز في 41 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهما 13 هدفا وصنع 10 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ سيرينو 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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