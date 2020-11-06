صحيفة إفريقية تفجر مفاجأة بشأن ضم حسين الشحات وأيمن أشرف لـ صن داونز

كشف صحيفة جنوب إفريقية عن مفاجأة بشأن عرض نادي صن داونز لضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وأيمن أشرف خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة " soccer laduma" الجنوب إفريقية، أن صن داونز عرض على النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ضم حسين الشحات وأيمن أشرف مقابل 5 ملايين دولار.

وأضافت الصحيفة، أن صن داونز عرض صن داونز ما هو إلا خدعة من قبل النادي للضغط على إدارة الأهلي من أجل دفع 3 ملايين دولار مقابل ضم سيرينو مهاجم الفريق الجنوب إفريقي.

كانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية أن سيرينو وافق على الانتقال إلى النادي الأهلي، لكن ما يمنع الصفقة من إتمامها هو نادي صن داونز الذي يتمسك بمزيد من المال.