تفاصيل خطاب الأهلي لـ اتحاد اليد بشأن استكمال الموسم الماضي بالقوائم القديمة

أرسل النادي الأهلي،خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بشأن مباراتي الفريق الأول بالنادي أمام طلائع الجيش والزمالك يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الموسم الماضي 2019ـ2020، بعدما أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي إقامة هذه المواجهات بالقوائم القديمة للفرق.

وأشار النادي في خطابه إلى إعلان الاتحاد في وقت سابق عن إقامة هذه المباريات المتبقية بالقوائم المسجلة للعام الحالي، وكذلك عدم استكمال تلك المباريات قبل بدء مباريات الموسم الحالي؛ الأمر الذي سيؤدي إلى لعب الفريق بقائمة غير مكتملة، بعدما تم الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم السابق.

وأكد النادي أنه حالة الإصرار على إقامة المباريات المتبقية بالقائمة القديمة، فيُرجي ترحيل هذه المباريات لتقام آخر الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للموسم الحالي 2020ـ2021، حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز اللاعبين بفريقي المرتبط مواليد 2000 و2002 لاستكمال قائمة الفريق الأول.

وكان اتحاد كرة اليد قد قرر عدم استكمال مباريات الموسم الماضي، في الوقت الذي كانت فيه رغبة النادي الاهلي صريحة باستكمال المسابقة، رغم تأخر الفريق في ترتيب النقاط، وهو ما أكده جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي، خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلي الأندية، وذلك دعمًا لجهود عودة النشاط الرياضي، وبعد تدخل المسئولين بقرار استكمال جميع المنافسات الرياضية، قام النادي بإبرام عدد من الصفقات والاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين استنادًا إلى إعلان الاتحاد في وقت سابق باستكمال الموسم بالقوائم الجديدة، حيث رحل عن الفريق التونسيان اسكندر بن زايد ويوسف معرف، ومحمود فايز وأحمد خيري، ومحمود عاصم، بينما رحل في وقت سابق عمر حجاج وهادي حميدو.

وبناءً على ما أعلنه اتحاد اليد، سيكون الأهلي مضطرا لخوض المباريات الحاسمة أمام طلائع الجيش والزمالك بدون الصفقات الجديدة التي تعاقد معها وهم؛ التونسي أسامة الجزيري، ومحسن رمضان وعمر ياسين ومحمود نعمان وأحمد هشام «سيسة» وعمر سامي، في الوقت الذي لا يوجد فيه لائحة تتيح استدعاء اللاعبين الراحلين عن الفريق للمشاركة في هذه المواجهات بعد انتقالهم الى أندية بالإمارات ورومانيا وتونس وأندية داخل مصر.

وجاء طلب النادي بترحيل المباريات في حالة الإصرار على إقامتها بالقوائم القديمة، في ظل الثقة الكاملة بقدرات لاعبي المرتبط، والحاجة فقط إلى المزيد من الوقت لتجهيزهم بالشكل المناسب لخوض المواجهات المرتقبة.