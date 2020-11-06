تصفيات أمم أفريقيا.. لابا كودجو على رأس قائمة توجو لمواجهتي مصر

أعلن الفرنسي كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توجو، قائمة مباراتي مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتصدر لابا كودجو نجم فريق العين الإماراتي قائمة توجو لمواجهة الفراعنة,. وجاءت قائمة منتخب توجو كالتالي: حراسة المرمى - مالكوم باركولا - دوفي أبوتشي - عبدول مبارك. خط الدفاع: أجبوزو - تشوتشوي - لويك بيسيليه - آتي يوسوفو - داكونام - لاوسون - كانجنيفي - سيمون جيبجينون. خط الوسط: أوتشو - فلويد آنيتي - إيلاس بيبو - نيافدجي - سيرجي سيكو - معروف تشاكي. خط الهجوم: لابا كودجو - كيفين دينكي - ديفيد هينين - ماتيو دوساييف - بانيل ملابا - سينو جيليس.

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