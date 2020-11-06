لافيينا يتعاقد مع عمرو يحيى استعدادا للقسم الرابع

أعلن نادي لافيينا التعاقد مع عمرو يحيى لاعب الاسيوطى السابق في صفقة انتقال حر استعدادا لمواجهات دورى القسم الرابع الذي يشارك به الفريق للمرة الاولى بعد نجاح تجربة الأسيوطي وتحويله الي بيراميدز.

كما نجح نادى لاڤيينا فى التعاقد مع ايمن موكا هداف فريق مركز شباب الفيوم ولاعب منتخب مصر للصالات وحصل النادي على خدمات، محمد عصام لاعب الواسطى.

ودعم النادي مركز حراسة المرمي بصفقة قوية حيث تعاقد مع كامينى حارس مرمى فريق عاملين غارب والذى قاد فريقة للمنافسة على الصعود للممتاز ب حتى آخر مباراة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق لافيينا كلا من عصام عيد مدير فني، عبد الله أمين مدرب عام ، يوسف عمر مدرب ، نبيل شعبان مدرب حراس مرمى ، عادل توفيق رئيس الجهاز الطبى ، حسام جابر إصابات ملاعب ، حاتم الشرقاوي إصابات ملاعب ، حامد موسى مدير إدارى ، احمد سامح إداري.