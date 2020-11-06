من بينها مباراة مصر وتوجو.. كاف يمنع الجمهور من حضور مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف إرشادات لتعزيز الأمن في المباريات وإقامة مباريات تصفيات أمم إفريقيا بدون جمهور.

وجاء في بيان الكاف:

يوم 4 نوفمبر 2020، جمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن طريق الفيديو، مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين (NSSO) من الاتحادات الأعضاء لإبلاغهم وتدريبهم على بروتوكول السلامة والأمن الجديد الذي فرضته جائحة COVID -19، من أجل الإشراف على استئناف مباريات تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

حضر الاجتماع حوالي ستين مسؤول أمن من منسقي الأمن والسلامة الوطنيين بالاتحادات الأعضاء ومنسقي السلامة والأمن المعينين في CAF . وشهد الاجتماع حرص الحضور على معرفة كيفية تطبيق والالتزام بالبروتوكول الأمني ​​في سياق هذه المباريات الدولية. وقام مدير CAF للأمن والسلامة بعرض النقاط التالية:

- تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة وبدون جمهور ،

- الآلية الجديدة لمراقبة الاعتمادات والمناطق الجديدة للاعتمادات :

- الاختلاف بين المباريات القادمة والسابقة ،

- ضرورة أن يكون لدى كل اتحاد عضو خطة أمن وسلامة محكمة قبل الاستئناف الفعال للمباريات الرسمية.

وبهذه المناسبة، أعاد CAF تحديد مهام مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط.

وقال دكتور كريستيان إيميروا ، مدير إدارة الأمن والسلامة:"إن هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة، نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا، لاسيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب، من هنا شعرنا بالحاجة إلى توجيه جميع مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين وكذلك مسؤولي CAF المعينين للأمن والسلامة على أفضل الممارسات في ظل هذه الظروف،وتكتسب حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة أهمية كبيرة في عملياتنا. نحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة"."

وسيتلقى مسؤولي الأمن والسلامة الوطنيين بروتوكولًا مفصلًا خاصًا بكل مباراة ، ليقوم بإرشادهم خلال المراحل المختلفة لتنظيم المباريات الدولية والمقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

ومنذ إنشاء إدارة CAF للسلامة والأمن في فبراير 2019 ، عمل CAF بشكل وثيق مع مسؤولي الأمن في الاتحادات الأعضاء من خلال تنظيم الاجتماعات والندوات والتدريب ؛ وعقد جلسات بناء القدرات وفقًا لأهداف المنظمة والتي تشمل وضع عمليات الأمن والسلامة أثناء مباريات كرة القدم كأولوية قصوى لعملها.