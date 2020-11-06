اتحاد الكرة يجري مراسم قرعة دوري القسم الثاني.. الأربعاء

تجرى يوم الأربعاء القادم اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة مراسم قرعة دورى القسم الثاني فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية فى المجموعات الثلاث القاهرة والصعيد وبحرى من أجل حضور مراسم القرعة فى موعدها.

كان مسؤولى الجبلاية أعلنوا شكل مسابقات موسم 2020 / 2021 فى بيان رسمى جاء على النحو التالي :

فى ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثانى والثالث والرابع للموسم الرياضى 2019 / 2020، فقد تقرر تشكيل مسابقات الموسم الجديد، كما يلى:

أولًا : القسم الثانى

يتكون من 3 مجموعات، كل منها تتكون من 16 فريقا، بإجمالى 48 فريقًا "الـ 36 فريقًا + 12 فريقا" الحاصلين على المركز الأول فى المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث، وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دورى من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول.

وقال الاتحاد، إن قيد اللاعبين سينتهى فى 21-11-2020، فيما تبدأ المباريات يوم 25-11-2020.

ثانيًا : القسم الثالث

يتكون من 177 فريقا "155 فريقا + 22 فريقا متأهلا من القسم الرابع"، على أن يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة، يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

فيما ينتهى القيد فى 28-11-2020، على أن تبدأ المباريات فى 30-11-2020.

ثالثًا: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثًا، وتوزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافى.

ومن المقرر أن ينتهى القيد فى 30-11-2020، لتبدأ المباريات فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020.