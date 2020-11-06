أخبار الرياضة.. مفاجأة بشأن عرض صن داونز لضم حسين الشحات وأيمن أشرف.. كاف يكافئ الرجاء المغربي.. الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.....

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

كشف صحيفة جنوب إفريقية عن مفاجأة بشأن عرض نادي صن داونز لضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وأيمن أشرف خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

أكد تقرير مغربي اليوم، أن فريق الرجاء المغربي سيحصل على مكافأة مالية كبرى من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، رغم وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا، من الدور النصف النهائي أمام الزمالك.

تجددت رغبة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التعاقد مع حارس مرمي أخر يملك خبرات دولية وشارك كثيرًا؛ خاصة أن اثنائي علي لطفي ومصطفي شوبير بحاجه الي فترات طويلة للوصول لتلك المرحلة.

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي رحيل الإسباني خوسيه رامون أليسانكو المدير الفني للفريق، بعد أيام قليلة من التعاقد معه.

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري معرفة مصير محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بشأن إصابته بقطع جزئى فى غضروف الركبة من عدمه لإعلان أسماء نجوم الفريق الأبيض المنضمين للفراعنة فى موقعتي توجو القادمتين.

استعان يوسف أوباما نجم الزمالك بالفنان الكبير هاني شاكر، للرد على شائعة تمرده لعدم تعديل عقده ورفضه المشاركة فى مباراة الرجاء المغربي الأخيرة .

أرسل نادي حرس الحدود اعتراضا إلى اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا على عدم المعاملة بالمثل فى ملف إلغاء الهبوط الصادر مؤخرا من الجبلاية.

كشف تقرير صحفي إسباني، عن أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.