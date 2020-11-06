الإسماعيلي ينتظر التقرير النهائي للبرازيلي باترك فييرا لتحديد مصيره

ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التقرير الطبي والفني النهائي للاعب البرازيلي باتريك فييرا، لتحديد القرار النهائي عقب عرضه على لجنة التعاقدات لإتمام الصفقة أو إلغاءها. وتسعى لجنة التعاقدات بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم صفوف الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل. ورشح البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني للإسماعيلي، ضم موطنه، لعلمه بإمكانياته الفنية، وطلب ضم اللاعب عقب توليه القيادة الفنية للإسماعيلي. وكان الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي الجزائري رضوان الشريفي والإنجولي إيري بابل والمصري أحمد مصطفى والذي سبق له الإحتراف في جينت البلجيكي.

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