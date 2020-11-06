وصول رضوان الشريفي لإجراء الكشف الطبي بالإسماعيلي.. خاص

وصل منذ ساعات قليلة، الجزائري رضوان الشريفي، الوافد الجديد للإسماعيلي، وذلك تمهيدًا للتوقيع رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية للموسم الكروي الجديد.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن الجزائري رضوان الشريفي، سيخضع للكشف الطبي، قبل إعلان التعاقد معه والمقرر له خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الإسماعيلي أعلن عن تعاقده مع الشريفي، الذي حصل عليه عبر الفاكس منذ إسبوعين، في صفقة إنتقال حر.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي أحمد مصطفى و الجزائري رضوان الشريفي و الإنجولي إيري بابل، ويستمر الإسماعيلي في إبرام الصفقات والمقرر الإعلان عنها قبل غلق القيد يوم ١١ نوفمبر الجاري.