الليلة.. الإسماعيلي يعلن عن صفقاته الجديدة لهذا السبب

تكثف لجنة التعاقدات بنادي الإسماعيلي، مفاوضاتها مع لاعبين جدد لضمهم خلال فترة الإنتقالات الجارية لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي القادم.

وعلم موقع "دوت الخليج" الاخباري، أن الإسماعيلي يعقد أكثر من جلسة سرية الآن، للإعلان عنها رسميًا مساء الليلة، لإسعاد جماهير الاسماعيلي قبل إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ المقرر لها غدًا السبت وبعد غد الأحد.

ويخوض المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، في إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي عقد جلسة مع اللاعبين منذ فترة.

ويسعى الإسماعيلي لضم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي وأحمد ياسر لاعب المصري وأحمد ياسر ريان لاعب الجونه و فادي فريد لاعب أسوان الذي إقترب من الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع الثلاثي الجزائري رضوان الشريفي والإنجولي إيري بابل وأحمد مصطفى الذي سبق له الإحتراف في جينيت البلجيكي.