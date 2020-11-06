ليس صلاح.. يويفا يختار نجم ليفربول كأفضل لاعب في الجولة الماضية بدوري الأبطال

وتنافس على الجائزة كل من إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ، ويوسف النصيري مهاجم إشبيلية ، وجوتا لاعب نادي ليفربول ، الحسن إيليا مهاجم بروسيا مونشنجلادبا الألماني.
وتوج جوتا نجم نادي ليفربول بالجائزة بعد تسجيله لهاتريك في المباراة التي جمعت فريقه أمام أتلانتا الإيطالي في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.
وتوهج جوتا مع فريق ليفربول الإنجليزي منذ إنضمامه للنادي حسث شارك في 10 مبارايات في جميع المسابقات واستطاع تسجيل 7 أهداف.
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