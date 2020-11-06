ماذا يمكن أن يضيف بدر بانون لـ الأهلي؟.. صحفي مغربي يجيب

كشف الصحفي المغربي أمين العميري عن مميزات بدر بانون لاعب الرجاء المنتقل حديثا إلى النادي الأهلي.

كان بدر بانون أكد في تصريحات تلفزيونية، أنه سينضم إلى النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل " 2020 - 2021".

وقال أمين العميري في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": بدر بانون من أفضل المدافعين في الدوري المغربي خلال الفترة الأخيرة، حيث يمتلك قدرات فنية عالية.

وأضاف:" قراءة بانون للعب يجعله يسبق المهاجم في معظم الأحيان، ويستخلص الكرة بشكل مثالي، كما أنه يمنح فريقه ميزة بناء الهجمه بشكل منظم، وهذا ظهر بشكل واضح في بطولة أفريقيا للمحليين 2018 والتي توج بها المنتخب المغربي".

وتابع:" بدر بانون قائد داخل الملعب وبمثابة مدرب تحفيزي للاعبين على رقعة الميدان.

وواصل:" قد يكون بانون نحيفا بعض الشيء، لكن أعتقد أنه سيتحسن كثيرا في الأهلي، لأن الظروف ستساعده على ذلك داخل الفريق الأحمر".