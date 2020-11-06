وقال كلوب عبر تصريحات في المؤتمر الخاص بالمباراة: "أوكسلاد تشامبرلين سيكون بحاجة إلى بعض الوقت والجميع يعلم ذلك وسيغيب بالطبع عن اللقاء".
وتابع: تياجو الكانتارا غير جاهز للمباراة، هو ليس بحاجة لعملية جراحية لكن بالتأكيد نتابع حالته يومًا بعد يوم".
واختتم: "دييجو جوتا جناح الفريق لم يصب في مباراة أتلانتا الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، لم يخبرني أحد بذلك، فاللاعب قام بتدريبات استشفائية أمس وكل شيء على ما يرام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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