الكاراتيه التقليدي يحارب كورونا بـ"شعلة لا تنطفئ وعمل دؤوب"

نظم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي، اليوم الجمعة، اختبار "كيو" لمنطقة الجيزة ممثلة في أندية ومراكز شباب وأكاديميات كاراتيه تقليدي "نادي بولاق الدكرور ونادي دريم سيتي وأكاديمية النيل وأونكان والهداية" وتحت شعار "شعلة لا تنطفي.. نشاط مستمر.. عمل دؤوب" لمحابة فيروس كورونا بالرياضة. وشارك في الاختبار أكثر من 200 لاعب ولاعبة تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي، وبحضور الدكتور أشرف حسين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاختبارات واللواء جمال علام المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي. وأشرف على اختبار "كيو" سنسي حمدي إسماعيل والدكتور أحمد حسونة ووسط منافسة قوية من جميع اللاعبين وإجراءات مشددة لمحاربة فيروس كورونا. وشهد الاختبار حضور مسئولي منطقة الجيزة للكاراتيه التقليدي وقيادات الأندية المشاركة على رأسهم دكتور فتحي الصعيدي رئيس مجلس إدارة نادي دريم سيتي ومحمد أبو زيد عضو مجلس الإدارة، ومصطفى سلامة كما حضر الاختبار طارق مقبولي رئيس مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور وخالد رشاد أمين الصندوق واعضاء مجلس الإدارة.

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