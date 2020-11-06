الرياضة

المصري يضم أحمد رفعت لاعب الزمالك 3 مواسم

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 نجح مسؤولو النادي المصري في التعاقد مع أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.

 جاء انضمام رفعت إلى صفوف المصري على سبيل البيع النهائي من الزمالك، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف النادي البورسعيدي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المحلي الجديد.

 وقام أحمد رفعت بالتوقيع على عقود انضمامه إلى المصري في حضور محمد الخولي نائب رئيس النادي البورسعيدي، وعدنان حلبية وشريف مزروع عضوي مجلس الإدارة.

 يذكر أن الاتحاد السكندري صرف النظر عن تجديد تعاقده مع رفعت سواء معارا أو شرائه نهائيًا، وذلك بعد توصية طلعت يوسف المدير الفني السابق للنادي السكندري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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