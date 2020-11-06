قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره ريال بيتيس، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، أرناو تيرناس

خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، كونراد، كليمونت لينجليه، فيربو جونيور، أوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ألينيا، ميراليم بيانيتش، فرانكي دي يونج، بيدري، ريكي بويج

في الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، ترينكاو، برايثوايت، أنسو فاتي

وتقام المباراة في الخامسة والربع غدًا السبت في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بيتيس المركز السابع برصيد 12 نقطة.